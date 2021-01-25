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في الذكرى الخامسة لاختطافه.. الاتحاد الأوروبي يعتبر قضية ريجيني محورية

في الذكرى الخامسة لاختطاف جوليو ريجيني في القاهرة وقتله، اعتبر الاتحاد الأوروبي قضية الباحث الإيطالي محورية لكل دول الاتحاد. وقالت الرئاسة الإيطالية “نحن ننتظر ردّا كاملا من قبل السلطات المصرية”.