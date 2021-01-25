02:40

جنرال أميركي.. علاقتنا بإيران تمر بمرحلة من الفرص

قال قائد القيادة الوسطى كينيث ماكينزي إن العلاقات بين أميركا وإيران تمر بمرحلة من الفرص بعد تنصيب جو بايدن. تصريحات ماكينزي تزامنت مع مواقف جديدة من طهران التي دعت واشنطن للعودة للاتفاق النووي.