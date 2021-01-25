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ثورة 25 يناير في مصر.. ضد الفساد والقمع

عقد من الزمان مر منذ انطلاق ثورة “25 يناير” في مصر، لم تكن الأولى في ثورات الربيع العربي، لكنها الأكثر إثارة للانتباه، بحكم طيها صفحة 3 عقود حكم فيها حسني مبارك بشكل فردي وقبضة أمنية.