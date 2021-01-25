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بينها اتفاقيات ومعاهدات دولية.. بايدن يبدأ مراجعة ما أفسده ترامب

يدرك الرئيس الأميركي جو بايدن أن سلفه دونالد ترامب ترك له إرثا ثقيلا، وهو يسعى الآن لإعادة إحياء الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي سبق لترامب الانسحاب منها والتراجع عنها.