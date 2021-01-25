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بعد فتح القضاء السويسري تحقيقا.. ملف الأموال المهربة من لبنان يعود للواجهة بقوة

عاد ملف الأموال المهربة من لبنان للخارج للواجهة بقوة، وذلك بعد أن فتح القضاء السويسري تحقيقا في تحويلات مالية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.