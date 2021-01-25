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اليونيسيف: أكثر من 2.4 مليون طفل سوري لم يلتحقوا بالمدارس

أفاد تقرير لمنظمة اليونيسيف أن أكثر من 2.4 مليون طفل في سوريا لم يلتحقوا بالمدارس. وقرابة 1.6 مليون آخرين معرضون لخطر التسرب وفقدان التعليم.