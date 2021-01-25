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02:40
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأميركي في موسكو
استدعت الخارجية الروسية السفير الأميركي في موسكو، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة على التدخل في الشؤون الداخلية، على خلفية نشر السفارة الأميركية خريطة المظاهرات في روسيا.
25/1/2021
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