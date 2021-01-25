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56:18
الحصاد (2021/1/24)
ناقش “الحصاد” (2021/1/24) المواضيع: الولايات المتحدة تدين الهجوم الأخير الذي استهدف الرياض. رسائل من طهران إلى الرياض.. مستعدون للحوار. إدارة بايدن تعلن التزامها بأمن إسرائيل والتشاور معها.
24/1/2021
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