56:18

الحصاد (2021/1/24)

ناقش “الحصاد” (2021/1/24) المواضيع: الولايات المتحدة تدين الهجوم الأخير الذي استهدف الرياض. رسائل من طهران إلى الرياض.. مستعدون للحوار. إدارة بايدن تعلن التزامها بأمن إسرائيل والتشاور معها.