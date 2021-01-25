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الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا: سنمنع تنفيذ أي قرارات رئاسية على الأرض

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن إنه سيمنع تنفيذ أي قرارات رئاسية على الأرض لا يتم التشاور المسبق معه بشأنها. وطالب الانتقالي بإعادة نزول اللجنة السعودية لإزالة ما قال إنها خروق