02:12

استمرار هجرة مسيحيي العراق لفقدان الأمن وسوء الوضع الاقتصادي

يشهد وجود المسيحيين في مدن ومحافظات العراق تراجعاً في ظل استمرار عمليات الهجرة. وتتعدد الأسباب بين فقدان الأمن وتدهور الوضع الاقتصادي.