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02:34
إسرائيل تتلف أطنانا من الفراولة قادمة من غزة
أتلفت وزارة الزراعة الإسرائيلية أطنان فراولة قادمة من غزة، بدعوى أنها لا تتطابق مع المعايير الصحية؛ لكن وسائل إعلام إسرائيلية بثت احتجاجات لمزارعين إسرائيليين ادعوا أن فراولة غزة تؤثر على مبيعاتهم.
25/1/2021
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