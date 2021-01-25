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إبداعات فنانة موريتانية باستخدام منتجات طبيعية

الإبداع لا حدود له، الحرفية مكفولة بنت أحمياده اختارت إنتاج قطع فنية تجسد التراث الموريتاني بجميع ألوانه باستخدام أدوات منزلية ومنتجات طبيعية كالتمور.