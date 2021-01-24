02:22

كيف سيتعامل بايدن مع قواته المنتشرة بالخارج؟

رغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يعلن بشكل رسمي سياسته بشأن قوات بلاده المنتشرة بالخارج، فإن معاونيه الذين ينتظرون قرار تثبيتهم بمناصبهم الجديدة أكدوا نية بايدن مواصلة نشر هذه القوات في عدة دول.