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قلق إسرائيلي من المرحلة الجديدة للرئيس جو بايدن

يراود الحكومة الإسرائيلية قلق من المرحلة الجديدة التي تسلم فيها الرئيس الأميركي، جو بايدن، زمام الحكم في الولايات المتحدة، إذ إن بايدن يعارض بعض القرارات التي اتخذها سلفه، ترامب، لصالح إسرائيل.
24/1/2021
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