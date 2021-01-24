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02:27
شارع الثقافة في مدينة الخليل الفلسطينية
يعد شارع الثقافة في مدينة الخليل الفلسطينية فضاء خارجيا لقضاء وقت ممتع، الشارع مليء بزوايا لعرض أعمال فنية وثقافية. كما يسعى المجلس الشبابي إلى تجهيز مكتبة ثقافية تسهم في التحفيز على القراءة.
24/1/2021
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