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رسالة طهران إلى الجيران.. "مستعدون للحوار والتعاون"

تكاثفت رسائل طهران مؤخرا بشأن الحوار أبناء مع دول الجوار، خصوصا دول الخليج، في إشارة للاستعداد للحوار مع السعودية، وأن مخاوف الرياض غير حقيقية، فهل هناك إمكانية للحوار بين إيران وجيرانها من عرب الخليج
24/1/2021
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