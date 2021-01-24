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جدل بالجزائر بعد تقرير لمؤرخ فرنسي بشأن ملف الذاكرة بين الجزائر وباريس

أثار تقرير للمؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا شأن “ملف الذاكرة” غضبا واسعا بين الجزائريين، الذين اعتبروا التقرير تجسيدا للاستعلاء الفرنسي ورفض باريس للاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها خلال استعمارها للجزائر.