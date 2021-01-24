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02:28

بعد هجوم تنظيم الدولة ببغداد.. أحكام إعدام بحق المئات وإجراءات أمنية مشددة

شهدت مناطق عدة في العاصمة العراقية بغداد إجراءات أمنية مشددة، في حين أصدر الرئيس العراقي أحكام إعدام بحق المئات من المتهمين بقصايا إرهاب، وذلك بعد الهجوم المزدوح الذي شهدته بغداد مؤخرا>
24/1/2021
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