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02:31
بريطانيا.. احتمال فرض قيود جديدة على الحدود بسبب سلالات جديدة لفيروس كورونا
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه ليس من المؤكد تماما بعد أن ارتفاع معدل الوفيات مرتبط بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، لكنه أكد أنها أسرع انتشارا. ولم يستبعد فرض قيود جديدة على الحدود.
24/1/2021
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