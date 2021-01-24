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بايدن يؤيد حل الدولتين لوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن -خلال حملته الانتخابية- باتخاذ خطوات تبطل إجراءات تبنتها إدارة ترامب ضد الفلسطينيين، ومثلت تراجعا عن المواقف التاريخية للولايات المتحدة حيال النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.