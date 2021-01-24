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انتهاء مهلة 90 يوما لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

مضت 3 أشهر بدون تنفيذ الاتفاق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا. الاتفاق الموقع بين حكومة الوفاق وقوات حفتر، نجح في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بينما عجز عن إخراج المرتزقة لدى الطرفين.