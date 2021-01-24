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الحركة السياحية تعود تدريجيا إلى سلطنة عمان

عادت عجلة السياحة إلى الدوران في سلطنة عمان، وسمح بإعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول لغرض السياحة، ومن شأن القرار أن يسهم في إعادة انتعاش الحركة السياحية التي تأثرت كثيرا خلال جائحة كورونا.