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البرازيل.. تداعيات جائحة كورونا تدفع شركة "فورد" لإغلاق جميع مصانعها بالبلاد

فاقمت تداعيات جائحة كورونا الضغوط على قطاع صناعة السيارات العالمي، وفي البرازيل قررت شركة فورد الأميركية إغلاق جميع مصانعها بعد أكثر من مئة عام على بدء إنتاجها.