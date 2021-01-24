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الاحتجاجات في تونس.. معاناة الأحياء ومظاهر التهميش

سلطت التحركات الاحتجاجية التي شهدتها أحياء شعبية في عدد من المدن التونسية خلال الأيام الماضية، الأضواء على ما تعانيه هذه الأحياء من مظاهر التهميش طيلة عقود.