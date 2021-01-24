02:27

احتجاجا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة المجرمين.. إضراب شامل بمدينة أم الفحم

نفذت مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر إضرابا شاملا ووقفات احتجاجية تنديدا بتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة العصابات الإجرامية التي قتلت الكثير من أبناء المدن العربية.

اقرأ المزيد