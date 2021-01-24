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اتفاق تعاون بين جامعة ماردين التركية وجامعة حلب

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة عن توقيع اتفاق مع جامعة ماردين التركية، يسمح لطلاب جامعة حلب باستكمال دراستهم العليا في الجامعة التركية.
24/1/2021
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