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هكذا يعاني الصحفيون الفلسطينيون خلال أداء عملهم مع الاحتلال

تجسد حياة الصحفي الفلسطيني حعفر اشتية المعاناة اليومية التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون مع الاحتلال خلال عملهم اليومي، وتشير أرقام نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلقرابة 500 حالة انتهاك بحقول الصحفيين,