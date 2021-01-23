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02:16
نظمها أنصار نافالني.. احتجاجات بمدن روسية تطالب بتنحي بوتين ومحاربة الفساد
شهدت العاصمة الروسية موسكو وعدة مدن أخرى مظاهرات حاشدة نظمها أنصار المعارض المعتقل أليكسي نافالني، مطالبين بتنحي الرئيس الروسي بوتين ومحاربة الفساد،
23/1/2021
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