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مستقبل الجمهوريين.. خسارة ترامب أثارت انقساما داخل الحزب

ليست المرة الأولى التي يمنى فيها الجمهوريون بهزيمة انتخابية أمام الديمقراطيين، لكن خسارة دونالد ترامب أثارت انقساما داخل الحزب بشأن الميراث الذي تركته تجربة ترامب في الحكم.