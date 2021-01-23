26:13

ما وراء الخبر.. من استهدف الرياض بهجوم صاروخي؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” في حلقته بتاريخ (2021/1/23) عن مدى إمكانية ان يكون الحوثيون هم المسؤولون عن الهجوم الذي قالت السعودية إنها أفشلته قبل أن يضرب هدفا بالرياض.