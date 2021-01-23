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لبنان.. أزمة الدواء المستورد

تشهد الصيدليات في لبنان ندرة عدد كبير من الأدوية المستوردة. ويعزو المعنيون الأزمة إلى صعوبة الاستيراد بسبب ندرة الدولار في السوق، إضافة إلى إقبال المواطنين على تخزين الأدوية خوفا من ارتفاع أسعارها.