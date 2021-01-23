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25:30
فوق السلطة 217– رئيس أساقفة اليونان: الإسلام ليس دينًا
تناولت حلقة (2021/1/22) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: رئيس أساقفة اليونان: الإسلام حزب توسعي وليس دينًا. آخر وسام في حقيبة ترامب المغادر يمنحه لملك البحرين.
22/1/2021
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