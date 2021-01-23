البث الحي
25:30

فوق السلطة 217– رئيس أساقفة اليونان: الإسلام ليس دينًا

تناولت حلقة (2021/1/22) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: رئيس أساقفة اليونان: الإسلام حزب توسعي وليس دينًا. آخر وسام في حقيبة ترامب المغادر يمنحه لملك البحرين.
22/1/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 216 – من يدق الباب يسمع الجواب

25:24
(الجزيرة)

فوق السلطة 215 – اتفاق ثنائي أم مصالحة خليجية؟

25:06
(الجزيرة)

فوق السلطة 214 – من شخصية العام؟

25:22
(الجزيرة)

المرصد- عام 2020 استثنائي بسبب انتهاك الحريات الصحفية عبر العالم

25:59
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

فوق السلطة 216 – من يدق الباب يسمع الجواب

25:24
(الجزيرة)

فوق السلطة 215 – اتفاق ثنائي أم مصالحة خليجية؟

25:06
(الجزيرة)

فوق السلطة 214 – من شخصية العام؟

25:22
(الجزيرة)

المرصد- عام 2020 استثنائي بسبب انتهاك الحريات الصحفية عبر العالم

25:59
المزيد من أخرى

الاستهداف الغربي للإسلام يتواصل.. فرنسا تغلق مساجد ورئيس أساقفة اليونان: الإسلام ليس دينا

(الجزيرة)

أواخر عهدة ترامب.. عزلة وسوابق والحكم النهائي بعد حفل التنصيب

(الجزيرة)

فوق السلطة 216 – من يدق الباب يسمع الجواب

(الجزيرة)

"غزوة الكونغرس" تحدد طريقة خروج ترامب من البيت الأبيض

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

خيار آخر بدل المحاكمة.. الديمقراطيون ينفضون الغبار عن نص دستوري قديم لمعاقبة ترامب

ترامب لدى وصوله إلى فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي (رويترز)

أطباء فرنسيون يوصون بفيتامين لمقاومة كورونا.. وهذه 3 مجموعات من الأغذية تحويه

تهديد نووي.. ذوبان الجليد يكشف ما أخفي في أعماق القطب الشمالي

هناك ما لا يقل عن 14 مفاعلا والعديد من الغواصات النووية في قاع المحيط، وقد بدأت تتآكل بفعل الانهيارات الجليدية (شترستوك)

عائلة سعيدة تسكن البيت الأبيض.. كيف أعادت جيل بايدن الحياة للأرمل الشاب؟

عائلة جو بايدن أمام تمثال إبراهام لنكولن (رويترز)