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فوق السلطة 217– رئيس أساقفة اليونان: الإسلام ليس دينًا

تناولت حلقة (2021/1/22) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: رئيس أساقفة اليونان: الإسلام حزب توسعي وليس دينًا. آخر وسام في حقيبة ترامب المغادر يمنحه لملك البحرين.