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02:44
بينها المناخ والتجارة والناتو.. قضايا تدفع أوروبا للترحيب بالتعامل مع بايدن
بعد أن اعياها التعامل مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب طيلة 4 سنوات من حكمه، تبدو أوروبا أكثر ترحيبا بالتعامل مع الرئيس الأميركي الجديد، خاصة في قضية اتفاقية المناخ وميزانية الناتو والتجارة,
23/1/2021
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