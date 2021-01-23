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بعد الهجوم المزدوج ببغداد.. العراق يسعى للتنسيق والدعم الأميركي

بعد ايام قليلة من تنفيذ تنظيم القاعدة للهجوم المزدوج بالعاصمة العراقية، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن حكومة بلاده تسعى لإعادة الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، بشأن الدعم العسكري الأمي