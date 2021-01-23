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انتهاء مهلة الـ90 يوما لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

انتهت السبت مهلة الـ90 يوما دون تنفيذ بنود اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ5+5، والموقع بجنيف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن هذه البنود إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
23/1/2021
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