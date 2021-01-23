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اليابان.. دفن تحت الرمال الساخنة

تستفيد منتجعات كثيرة من ينابيع المياه الساخنة في جزيرة كيوشو اليابانية، حيث تقدم طريقة فريدة بدفن الناس تحت الرمال الساخنة. ويعتقد أن الرمال البركانية الساخنة تساعد في معالجة كثير من الأمراض.