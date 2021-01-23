search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:56
الفرقاء الليبيون يتفقون في المغرب على آلية اختيار شاغلي الوظائف السيادية
بعد أشهر من التفاوض توصل الفرقاء الليبيون في مدينة بوزنيقة المغربية للاتفاق على آلية تعيين المسؤولين في الوظائف السيادية للفترة المقبلة.
23/1/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
بريطانيا.. احتمال فرض قيود جديدة على الحدود بسبب سلالات جديدة لفيروس كورونا
play
02:31
احتجاجا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة المجرمين.. إضراب شامل بمدينة أم الفحم
play
02:27
جدل بالجزائر بعد تقرير لمؤرخ فرنسي بشأن ملف الذاكرة بين الجزائر وباريس
play
02:32
بعد هجوم تنظيم الدولة ببغداد.. أحكام إعدام بحق المئات وإجراءات أمنية مشددة
play
02:28
مقاطع حول هذه القصة
بريطانيا.. احتمال فرض قيود جديدة على الحدود بسبب سلالات جديدة لفيروس كورونا
play
02:31
احتجاجا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة المجرمين.. إضراب شامل بمدينة أم الفحم
play
02:27
جدل بالجزائر بعد تقرير لمؤرخ فرنسي بشأن ملف الذاكرة بين الجزائر وباريس
play
02:32
بعد هجوم تنظيم الدولة ببغداد.. أحكام إعدام بحق المئات وإجراءات أمنية مشددة
play
02:28
المزيد من التقارير الإخبارية
بريطانيا.. احتمال فرض قيود جديدة على الحدود بسبب سلالات جديدة لفيروس كورونا
احتجاجا على تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن ملاحقة المجرمين.. إضراب شامل بمدينة أم الفحم
جدل بالجزائر بعد تقرير لمؤرخ فرنسي بشأن ملف الذاكرة بين الجزائر وباريس
بعد هجوم تنظيم الدولة ببغداد.. أحكام إعدام بحق المئات وإجراءات أمنية مشددة
الأكثر قراءة
مضيفة طيران تكشف عن أشياء عليك الامتناع عن تناولها على متن الطائرة
منها حمية مايو كلينيك الأصلية.. 8 أنظمة غذائية لحرق الكرش مع برنامج للمشي تغنيك عن الجراحة
محاكمة ترامب.. الانقسام الجمهوري يزداد والبنتاغون يناقش تمديد مهمة الحرس الوطني
إنشاء مصانع جديدة.. هل يصبح المغرب مركزا تنافسيا في صناعة السيارات عالميا؟