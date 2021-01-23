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الفرقاء الليبيون يتفقون في المغرب على آلية اختيار شاغلي الوظائف السيادية

بعد أشهر من التفاوض توصل الفرقاء الليبيون في مدينة بوزنيقة المغربية للاتفاق على آلية تعيين المسؤولين في الوظائف السيادية للفترة المقبلة.