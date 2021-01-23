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العلاقات الروسية الأميركية إحدى أولويات الرئيس جو بايدن

سيواجه الرئيس الجديد جو بايدن روسيا النووية بطاقم ذي خبرة وبشخصيات عسكرية مثل وزير الدفاع المرتقب لويد أوستن، وفريق آخر لا يقل تجربة في الدبلوماسية مع الوزير أنتوني بلينكن.