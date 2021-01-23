02:09

السوريون بمناطق سيطرة المعارضة المسلحة يعانون من عدم حصولهم على أوراق ثبوتية

يعاني السوريون الذين يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بشمال سوريا، بسبب عدم حيازتهم أوراقا ثبوتية معترفا بها خارج بلادهم، وتتجلى هذه المعاناة لدى من يريدون العلاج أو الدراسة في الخارج