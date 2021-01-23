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الرياض تتهم الحوثيين باستهدافها بصاروخ والجماعة تنفي

ذكر التلفزيون السعودي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخا أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض. في المقابل، نفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع تنفيذ الجماعة أي عملية هجومية.