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إيران توجه رسائل إلى الإدارة الأميركية الجديدة وتدعو الدول الخليجية للحوار

قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن إدارة بايدن يمكن أن تختار مسارا أفضل وتعود للاتفاق النووي، وكان ظريف قد قال في وقت سابق إن يد بلاده لا تزال ممدودة إلى الدول الخليجية.