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إندونيسيا.. حوادث الطيران ومستوى تطبيق معايير السلامة

رغم تراجع حوادث الطيران الإندونيسي في العقد الأخير بسبب تحسن مستوى تطبيق معايير السلامة المعتمدة دوليا، فإن خبراء الطيران يطالبون بمزيد من إجراءات السلامة والتحقيق.