03:09

هل ينجح بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران؟

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبته في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في حال امتثالها لبنوده. ويرى بايدن أن سياسة الضغوط القصوى لإدارة ترامب منيت بالفشل، ويطرح بديلا عنها العودة إلى الاتفاق.

اقرأ المزيد