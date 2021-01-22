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فيلم قصر بوتين.. ومزاعم ملفات فساد

نشر مركز مكافحة الفساد في روسيا، الذي يرأسه المعارض أليكسي نافالني، فيلماً استقصائياً عن قصر “فاخر” على شاطئ البحر الأسود، يزعم أنه للرئيس بوتين، ويقول إن ذلك يمثل أكبر عملية فساد مالي في العالم.