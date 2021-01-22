02:40

فلسطينيون يخشون ضم أراضيهم لمخطط إقامة حدائق توراتية

تخشى عائلات فلسطينية من بلدة سلوان في القدس المحتلة قيام سلطات الاحتلال بمصادرة أراضيها، حيث شرعت ما يسمى “سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية” في أعمال تجريف وبستنة.