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عائلات سورية نازحة تفترش العراء في ظل ظروف مناخية قاسية

مئات العائلات السورية النازحة تفترش العراء (شمال غربي سوريا) في ظل ظروف مناخية قاسية، حيث تضرر أكثر من 200 مخيم شمال محافظة إدلب، بسبب السيول والثلوج.