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رغم كورونا.. أداء أفضل من المتوقع للصادرات التركية

حققت الصادرات التركية أداء أفضل من المتوقع خلال العام الماضي رغم كورونا، وأعلنت وزيرة التجارة توقع زيادة حجم الصادرات في الربع الأول من العام الحالي، خاصة بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا.