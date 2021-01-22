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تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى تفجيري بغداد

تبنى تنظيم الدولة تفجيري العاصمة العراقية بغداد اللذين وقعا أمس الخميس، وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قال إن الرد على الهجوم سيكون قاسيا ومزلزلا، وأمر بتغيير قيادات أمنية وعسكرية رفيعة بعد التفجير.