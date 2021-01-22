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تتضمن حوافز وإصلاحات وملايين الوظائف.. خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد الأميركي

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن ضمن خطته لإنعاش الاقتصاد، جملة من التعهدات والوعود تشمل حوافز مالية لتنشيط الاقتصاد، وإصلاحات ضريبية، وتوفير ملايين الوظائف، وتحسين أوضاع الطبقة الوسطى.