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السودان.. الحكومة تجيز موازنة العام الجديد

أجازت الحكومة السودانية موازنة العام الجديد بعد تأخر دام 20 يوماً. وقالت وزيرة المالية إن الموازنة استندت إلى الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية، ومتطلبات اتفاق السلام.